Mercato - Barcelone : Un renfort d'ores et déjà acté pour 2021 ?

Publié le 2 novembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Après le départ de Luis Suarez vers l’Atletico, Barcelone n’a toujours pas trouvé son remplaçant à la pointe de l’attaque blaugrana. Cependant, l'arrivée d'un renfort offensif ne serait qu'une question de temps.

Jugé vieillissant, Luis Suarez a été poussé vers la sortie par Ronald Koeman lors du dernier mercato. Mais, problème pour Barcelone, les dirigeants catalans n’ont pas réussi à faire signer un nouvel attaquant pour pallier le départ de l’Uruguayen. Les pistes Lautaro Martinez et Memphis Depay avaient pourtant été étudiées de très près et pourraient être réactivées en janvier. Seulement, comme vient de le révéler ESPN , le club catalan aurait une autre cible en tête puisque Darwin Nunez (Benfica) serait toujours suivi attentivement. Et malgré la récente démission de Josep Maria Bartomeu de la présidence de Barcelone, l’arrivée d’un attaquant serait plus que jamais d’actualité.

Le départ de Bartomeu synonyme de nouvel attaquant ?