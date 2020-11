Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 5 novembre 2020 à 19h15 par Th.B.

Alors qu’il souhaitait initialement prolonger son contrat au PSG, Leonardo avait d’autres plans en tête pour Thiago Silva. L’ex-capitaine du club de la capitale a quitté Paris cet été et a assuré que ce fut une épreuve pour lui.

C’était l’un des dossiers chauds du PSG lors de la seconde partie de saison. Thiago Silva disposait d’un contrat arrivant à expiration en juin 2020 et a été prolongé de deux mois à cause de la suspension des compétitions dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Néanmoins, le désormais ex-capitaine du PSG s’attendait à plus et son agent Paulo Tonietto l’a récemment fait savoir ces dernières semaines. Initialement contre l’idée de prolonger le Brésilien, Leonardo aurait revu sa position en août en lui proposant un nouveau contrat. Trop tard pour Thiago Silva qui avait alors déjà donné son accord à Chelsea. En octobre dernier, le joueur des Blues évoquait une routine pour sa vie à Paris. Mercredi soir, il a tenu un tout autre discours. Son départ du PSG, Silva ne semble toujours pas l’avoir digéré.

« C'était difficile de partir »