Mercato - Barcelone : Le feuilleton Messi franchit une nouvelle étape !

Publié le 5 novembre 2020 à 15h00 par Th.B.

Lionel Messi est contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain. Et compte tenu de la crise financière qui frappe le club blaugrana et le salaire mirobolant de l’Argentin, le capitaine du Barça devrait plier bagage.

Et si c’était l’été des adieux entre Lionel Messi et le FC Barcelone ? Passé tout proche de partir lors du dernier mercato, l’Argentin pourrait cette fois-ci arriver à ses fins sans encombre une fois que la saison sera terminée. En effet, son contrat arrive à expiration en juin, et une prolongation pourrait être sacrément épineuse pour le FC Barcelone. En effet, comme la RAC1 l’a récemment assuré, le Barça se doit de trouver une solution pour faire une coupe de 190M€ dans les salaires des joueurs afin de retrouver une certaine prospérité financière. Et alors que les revenus de Lionel Messi sont déjà extrêmement importants, il est difficile d’imaginer une prolongation pour Quim Domènech.

Une prolongation impossible ?