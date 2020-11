Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce constat clair sur la situation du Barça !

Publié le 1 novembre 2020 à 23h00 par H.K.

En grande difficulté financière et sur le terrain ces derniers temps, le FC Barcelone semble plus que jamais s’enfoncer dans la crise. Cependant, les dirigeants, les joueurs et l’entraîneur du Barça semblent tous y croire…

Le FC Barcelone traverse une très mauvaise passe. Actuellement 12e de Liga après le match nul contre le Deportivo Alaves (1-1), les Blaugrana sont, en plus d’être en difficulté sur le terrain, dans une situation économique plus que critique, alors que le club doit réduire les salaires de 190M€ avant le 5 novembre afin d’éviter la faillite. Cependant, les dirigeants, les joueurs et même Ronald Koeman souhaiteraient inverser la tendance, et cela semble se voir sur le terrain…

Les joueurs plus concernés que jamais