Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann voit le bout du tunnel au Barça !

Publié le 1 novembre 2020 à 15h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 1 novembre 2020 à 15h32

Alors qu’il est en grande difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone il y a un peu plu d’un an, Antoine Griezmann semble enfin commencer à se mettre en évidence sous les ordres de Ronald Koeman. Et pour cause, après une belle semaine individuelle, l’espoir est de nouveau permis avec l’international français.

Recrue phare du FC Barcelone à l’été 2019, Antoine Griezmann n’a pour l’heure jamais réussi à répondre aux attentes depuis son arrivée. Recruté contre la modique somme de 120 M€ à l’Atlético de Madrid, l’ancien protégé de Diego Simeone peine à s’imposer au sein du club catalan, aussi bien à cause d’un positionnement qui ne le met pas dans dans les meilleurs dispositions qu’un manque d’initiatives dans le jeu. Cependant, une éclaircie semble enfin se produire pour Antoine Griezmann ces derniers jours. En effet, après une performance intéressante contre la Juventus en Ligue des Champions cette semaine (victoire 2-0 du Barça à Turin), le Champion du monde 2018 a enfin retrouvé le chemin des filets ce samedi contre le Deportivo Alavés.

« L'équipe a besoin de mes buts et j'essaie de m’améliorer pour cela »

Tout n’a pas été parfait dans cette rencontre face aux Basques s’étant soldée sur un match nul 1-1. Antoine Griezmann s’est en effet montré maladroit à plusieurs reprises avant d’égaliser, et il a malheureusement été privé d’un doublé à cause d’une position de hors-jeu. Toutefois, l’attaquant tricolore fait des progrès, et ce chemin des buts retrouvé avec le club catalan ne peut faire que du bien à sa confiance. Pour autant, au sortir de ce qui s’avère être une quatrième contre-performance du Barça en Liga (les Catalans sont sur une série de quatre matchs sans victoire, avec deux défaites et deux nuls), Antoine Griezmann préfère se focaliser sur ses axes de progression, considérant qu’il est en mesure d’apporter bien plus à son équipe. « Nous sommes en colère et contrariés parce que nous voulions les trois points. Nous avons encore beaucoup de marge de manœuvre pour nous améliorer. Nous devons travailler pour le match de mercredi et essayer de gagner. Ce soir nous avons eu beaucoup d'occasions, mais nous n'avons marqué qu'une fois. Il nous manque beaucoup de choses, à moi le premier. Nous devons travailler pour nous améliorer. La saison est très longue. J'avais disparu. L'équipe a besoin de mes buts et j'essaie de m’améliorer pour cela. Je me sens bien, je profite. Il me reste beaucoup de choses à faire, avec de la confiance, du travail et de l'humilité, nous serons là », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par MARCA .

« On s'attend à ce qu'il puisse faire de très grandes choses au Barça »