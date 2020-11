Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive pour Sergio Ramos ?

Publié le 5 novembre 2020 à 16h00 par Th.B.

Malgré les intérêts de la Juventus et du PSG, Sergio Ramos compterait continuer de jurer fidélité au Real Madrid en prolongeant son contrat pour trois ans. Mais rien de nouveau pour le moment sur la question d’une prolongation.

Thiago Silva est parti libre de tout contrat pour Chelsea laissant un vide que le PSG n’a pas comblé numériquement parlant. En effet, Marquinhos aurait pu redescendre au sein de la charnière centrale et à son tour laisser sa place à la recrue estivale Danilo Pereira en sentinelle. Mais Thomas Tuchel ne compte pas se priver du Brésilien au milieu de terrain et aligne donc Danilo Pereira en défense centrale, malgré les difficultés éprouvées par l’international portugais à ce poste. Lors des prochaines sessions des transferts, indépendamment de la volonté de Tuchel, le PSG pourrait recruter un nouveau défenseur central. Sergio Ramos serait une option selon Ok Diario . Mais l’Espagnol aurait la ferme intention de rester au Real Madrid.

Ramos calme, mais toujours pas de discussions pour une prolongation