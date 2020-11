Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait posé ses conditions !

Publié le 5 novembre 2020 à 17h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone pourrait ne pas pouvoir lui offrir une réelle prolongation de contrat en raison de ses problèmes, Lionel Messi ne fermerait pas la porte à cette option, à une seule condition.

Lionel Messi pourrait bien traverser la saison la plus importante de sa carrière. En effet, l’enfant de la Masia et la légende vivante du FC Barcelone serait susceptible de quitter son club de toujours en juin prochain, moment où son contrat arrivera à expiration. Déterminé à quitter le club lors du dernier mercato estival, Messi est uniquement resté car il ne pouvait pas aux yeux de son contrat activer la clause pour rompre son bail. Et alors que Josep Maria Bartomeu et l’ancienne direction aient démissionné, cela veut-il signifier pour autant que le capitaine du FC Barcelone prolongera ? Pas vraiment et notamment puisque le Barça ne disposerait pas des fonds nécessaires pour lui assurer un salaire en adéquation à ses aspirations.

Lionel Messi voudrait des actes !