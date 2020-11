Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision colossale prise pour Pogba ?

Publié le 5 novembre 2020 à 12h00 par Th.B.

Paul Pogba ne ferait plus l’unanimité au sein de la direction de Manchester United qui songerait même à le prêter cet hiver avant de le vendre au plus offrant. De quoi faire les affaires du Real Madrid ? Ole Gunnar Solskjaer ne voudrait rien savoir pour sa star.

Avec son début de saison en dents de scie, en attestent sa contre performance lors du naufrage face à Tottenham (1-6), sa non-titularisation face au PSG et son erreur évitable qui a amené le penalty face à Arsenal le week-end dernier, Paul Pogba ne semble plus faire l’unanimité à Manchester United. D’ailleurs, son statut a évolué et le champion du monde n’est plus un titulaire indiscutable. Ce qui aurait le don d’agacer le milieu de terrain d’après The Independent. Un départ serait programmé pour l’été prochain après que les dirigeants de Manchester United aient activé l’option dans son contrat prolongeant l’aventure de Pogba d’une saison, soit jusqu’en juin 2022. Le comité de direction de United serait d’ailleurs prêt à prendre une décision XXL pour le joueur pisté par le Real Madrid et la Juventus notamment.

Vers un prêt de Paul Pogba cet hiver avant un transfert ?