Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut déjà faire une croix sur cet entraîneur !

Publié le 6 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Thomas Tuchel se trouve sur la sellette et pourrait ne pas survivre à la trêve internationale. Courtisé pour lui succéder sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino donnerait sa priorité à Manchester United.

Les jours se suivent et se ressemblent pour Thomas Tuchel. Et avec la défaite du PSG sur la pelouse du RB Leipzig mercredi (1-2), l’entraîneur du Paris Saint-Germain voit sa position se fragilisée. Directeur sportif du club de la capitale, Leonardo se pencherait déjà sur sa succession et verrait bien Mauricio Pochettino prendre les rênes de l’effectif. Sans club depuis son licenciement de Tottenham en novembre 2019, le technicien argentin aurait d’autres plans que le PSG pour son avenir.

Pochettino voudrait remplacer Solskjaer à Manchester