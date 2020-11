Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un conflit entre Leonardo et Doha pour le futur entraîneur ?

Publié le 6 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que Thomas Tuchel ne devrait pas rester au PSG au-delà de cette saison, la question de son successeur anime déjà les débats. Et en coulisses, on ne serait clairement pas sur la même longueur d’onde.

Dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Thomas Tuchel a dernièrement été très lucide concernant sa situation. L’Allemand a clairement fait savoir qu’il ne s’attendait pas à recevoir de prolongation. Par conséquent, il s’en ira à la fin de la saison, à moins qu’il ne soit remercié dans les prochains mois alors que les mauvais résultats en Ligue des Champions s’accumulent. La question sera alors de savoir qui viendra remplacer Tuchel. Si Leonardo semble avoir ses idées pour cela, du côté de Doha, elles ne seraient pas forcément les mêmes.

Leonardo et Doha pensent différemment !

Qui sera le prochain entraîneur du PSG ? Comme le révèle Francesc Aguilar, journaliste espagnol, Leonardo, appuyé par Neymar, Rafinha et d’autres joueurs, souhaiteraient notamment faire confiance à Thiago Motta, ancien du club de la capitale, et désormais entraîneur. Toutefois, cette piste menant à l’Italien ne ferait pas vraiment l’unanimité chez les têtes pensantes du PSG à Doha. En effet, au Qatar, on souhaiterait plutôt nommer un entraîneur expérimenté pour venir remplacer Tuchel. A voir où mènera ce conflit en interne pour le futur entraîneur.