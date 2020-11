Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait toujours un rêve pour remplacer Tuchel !

Publié le 6 novembre 2020 à 10h15 par A.M.

Loin d'être le plus grand fan de Thomas Tuchel, Leonardo souhaiterait remplacer le technicien allemand sur le banc du PSG. Et pour cela, son rêve se nomme toujours Massimiliano Allegri.

Compte tenu du début de saison réalisé par le Paris Saint-Germain, l'avenir de Thomas Tuchel s'assombrit sur le banc parisien. Et pour cause, le club de la capitale a déjà concédé quatre défaites depuis le début de la saison, dont deux en Ligue des Champions qui placent le PSG dans une situation délicate pour la qualification en huitièmes de finale. Les choix tactiques du technicien allemand sont notamment pointés du doigt à l'image de celui d'inverser les positions de Danilo Pereira et Marquinhos. Et si Thomas Tuchel n'est pas menacé à court terme, Leonardo n'attend que la validation de Doha pour placer un nouvel entraîneur.

Tuchel rêve toujours d'Allegri