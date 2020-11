Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo fait une énorme demande à Thomas Tuchel !

Publié le 6 novembre 2020 à 3h15 par Arthur Montagne

Alors que le PSG traverse une période très délicate, Daniel Riolo estime que Thomas Tuchel doit présenter sa démission très rapidement.

Depuis plusieurs semaines, Thomas Tuchel se retrouve sous le feu des critiques. Et pour cause, ses choix tactiques sont régulièrement remis en question, à commencer par son choix d'inverser les positions de Danilo Pereira et Marquinhos. Le technicien allemand semble un peu perdu alors que son contrat au PSG prend fin en juin prochain. Son avenir à moyen terme semble donc s'écrire loin du club parisien, mais pour Daniel Riolo, Thomas Tuchel ne doit pas attendre aussi longtemps pour faire ses valises et quitter le PSG.

«Pour le bien du PSG, il faudrait qu’il n’aille pas au-delà de cette semaine»