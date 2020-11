Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, Tuchel... Mbappé et Neymar auraient lâché une bombe à Leonardo !

Publié le 6 novembre 2020 à 15h15 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel est sur la sellette, les cadres du vestiaire du PSG auraient validé auprès de Leonardo l'arrivée de Massimiliano Allegri pour remplacer l'Allemand.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Thomas Tuchel risque de grandement faire parler. Et pour cause, compte tenu des résultats actuels du PSG et de ses choix tactiques, le technicien allemand est pointé du doigt et Leonardo aurait décidé de se séparer de son entraîneur. Cependant, le licenciement de Thomas Tuchel et de son staff représenterait un coût avoisinant les 10M€ ce qui est loin d'être anodin dans le contexte actuel. Le directeur sportif du PSG a donc besoin du feu vert de sa direction afin d'acter sa décision. Et Leonardo pourrait d'ailleurs compter sur un soutien de poids.

Les cadres du vestiaire auraient validé l'arrivée d'Allegri