Mercato - PSG : Al-Khelaïfi prépare un coup pour remplacer Tuchel !

Bien que Thomas Tuchel ne soit pas menacé à court terme, cela n'empêche pas le PSG de préparer sa succession. Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi aurait maintenu le contact avec Thiago Motta.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Thomas Tuchel va devenir un sujet brûlant, surtout si le PSG ne redresse pas la barre en Ligue des Champions. Et en coulisse, les dirigeants parisiens travaillent déjà à sa succession. Si Leonardo rêve toujours d'attirer Massimiliano Allegri, cela n'empêche pas les Parisiens d'explorer d'autres pistes comme celle menant à Thiago Motta. L'ancien milieu de terrain du club de la capitale n'a d'ailleurs jamais caché son intérêt pour ce poste. « Bien sûr, c’est mon objectif. C’est quelque chose qui me donne beaucoup d’énergie pour continuer. La différence, c’est que moi je le dis par rapport aux autres qui en ont envie et qui ne le disent pas, et c’est respectable. Mais moi je ne vois pas pourquoi je le cacherais. Je respecte les supporters, l’entraîneur actuel, le club, mais j’ai toujours dit que mon rêve était d’entraîner un jour le PSG, où est le mal de dire ça ? », confiait-il l'année dernière. Un an après, son rêve pourrait se réaliser.

