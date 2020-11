Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva s'immisce dans les dossiers chauds du PSG !

Publié le 6 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur la situation actuelle au PSG, Thiago Silva a tenu à défendre son ancien entraîneur, Thomas Tuchel.

S'il a quitté le Paris Saint-Germain cet été afin de rejoindre Chelsea libre, Thiago Silva n'en reste pas moins un fidèle supporter du club parisien. Interrogé au micro de RMC Sport sur le début de saison compliqué des Parisiens qui se sont inclinés à Leipzig (1-2), O Monstro a tenu à défendre ses anciens coéquipiers et prend surtout position en faveur de Thomas Tuchel sous le feu des critiques ces dernières semaines.

Thiago Silva défend Thomas Tuchel