Mercato - PSG : Une grosse bataille se prépare en coulisse pour la succession de Tuchel !

Publié le 6 novembre 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

Compte tenu du début de saison mitigé du PSG, l'avenir de Thomas Tuchel semble plus que jamais menacé à moyen terme. Au sein de la direction du club de la capitale la succession de l'Allemand se discute avec de nombreux désaccords sur le nom du futur entraîneur parisien.

L'étau se resserre pour Thomas Tuchel dont l'avenir ne s'inscrit plus au PSG. Et pour cause, les résultats du club de la capitale depuis le début de la saison sont loin de répondre aux attentes, notamment en Ligue des Champions, compétition dans laquelle les Parisiens ont déjà concédé deux défaites en trois rencontres. Les choix de l'Allemand sont ainsi pointés du doigt comme son obsession à vouloir placer Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. Par conséquent, s'il ne redresse pas rapidement la barre, Thomas Tuchel sera clairement en danger. A très court terme, il semble en effet protégé par au moins deux facteurs : la crise sanitaire et économique qui rend le coût de son licenciement, estimé à 10M€, difficile à assumer pour les finances du PSG, mais également sa cote à Doha. Choisi par la direction qatarie, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund a toujours des partisans au sein de l'état-major parisien qui n'a pas pour habitude de se séparer de ses entraîneurs en cours de saison. Malgré tout, même si le licenciement de Thomas Tuchel était impossible cette saison, son départ n'en reste pas moins acté à moyen terme puisque son contrat prend fin en juin prochain et qu'une prolongation n'est absolument pas dans les tuyaux. Par conséquent, sans passer concrètement à l'action, le PSG travaille sur plusieurs pistes pour remplacer l'Allemand.

Allegri, l'obsession de Leonardo

Toutefois, comme souvent dans ce cas de figure, les avis divergent en interne. Pour commencer, il y a Leonardo. Depuis son retour au poste directeur sportif en 2019, le Brésilien n'a qu'une idée en tête : faire de Massimiliano Allegri l'entraîneur du PSG. D'ailleurs, s'il avait eu la main sur le choix du coach parisien, Leonardo aurait probablement déjà licencié Thomas Tuchel. Et pour cause, l'ancien dirigeant de l'AC Milan aime travailler avec des hommes qu'il a lui-même choisis, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'Allemand nommé par Doha durant l'été 2018 pour remplacer Unai Emery. Et la relation conflictuelle qu'entretienne les deux hommes n'arrange bien évidemment pas les choses. Tuchel et Leonardo ne se parleraient quasiment plus et leurs désaccords ont même été rendus publics en toute fin de mercato lorsque le premier s'est plaint du recrutement du second qui n'avait pas hésité à lui répondre. Par conséquent, le directeur sportif du PSG n'attend que le feu vert de Doha pour placer un homme de confiance et comme le confirme L'Equipe ce vendredi, Leonardo rêve toujours d'attirer Massimiliano Allegri avec lequel il s'est déjà entretenu, comme révélé par le10sport.com. Cependant, l'ancien entraîneur de la Juventus n'est pas le seul technicien libre qui suscite l'intérêt du PSG.

Motta et Pochettino ont la cote à Doha