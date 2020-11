Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur l’arrivée de Danilo Pereira !

Publié le 6 novembre 2020 à 11h45 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat en toute fin de mercato estival, Danilo Pereira et son entourage auraient mis l’accent durant les négociations sur sa polyvalence. Ce qui pourrait donc expliquer les choix forts de Thomas Tuchel à son sujet…

« Défenseur ce n’est pas ma position, moi, je suis milieu de terrain. L’entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m’applique à faire ce que le coach me demande. Non, je connais le rôle basique d’un défenseur. J’essaie de m’habituer à ce que le coach me demande », confiait Danilo Pereira mercredi soir après la défaite concédée par le PSG sur la pelouse du RB Leipzig (2-1), alors que Thomas Tuchel avait une nouvelle fois décidé d’aligner l’international portugais à ce poste assez inhabituel pour lui. Pourtant, il semblerait que l’entourage de Danilo Pereira ait laissé cette option à disposition du PSG…

Le clan Danilo avait vendu sa polyvalence