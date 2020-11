Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Décryptage des phrases de Tuchel sur son avenir

Publié le 6 novembre 2020 à 13h45 par La rédaction

Thomas Tuchel s’est exprimé sur son avenir après la défaite à Leipzig. Décryptage.

Interrogé au micro de RMC Sport puis en conférence de presse après la rencontre, Thomas Tuchel a répondu aux interrogations concernant son avenir sur le banc de touche du Paris Saint-Germain : « Si je me sens en danger ? Non. Des problèmes avec Leonardo qui ont des répercussions sur mon équipe ? Non, pas du tout. On n'a pas parlé de mon contrat et ce n'est pas le sujet pendant une saison. Ce n'est pas le moment de le faire et il n'y a aucun problème car la situation est claire. Ça n'influence pas du tout mon travail. Ça ne change rien, que l'on gagne, fasse match nul ou perde un match ».

Tuchel sait qu’il partira au plus tard en juin

Que faut-il en penser ? Thomas Tuchel affirme ne pas être inquiet sur son avenir, et il faut probablement le croire : le coach allemand sait qu’il est en fin de contrat et qu’il ne sera probablement pas prolongé. Pour le reste, les mots du technicien allemand sur sa relation avec Leonardo et sur le fait qu’il ne se sente pas en danger à court terme s’inscrivent dans les réponses classiques d’un entraîneur sous la menace. Sans qu’il faille forcément croire l’entraineur allemand…