Mercato - PSG : Allegri convaincu par Leonardo ? La réponse !

Publié le 6 novembre 2020 à 19h45 par A.C.

Massimiliano Allegri, actuellement sans club et annoncé comme le grand favori pour remplacer Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, ne semble pas encore avoir de décision pour son avenir.

Pour certains observateurs, ce n’est plus qu’une question de temps pour Thomas Tuchel. L’entraineur du Paris Saint-Germain semble en effet s’être mis à dos son directeur sportif Leonardo, le président Nasser Al-Khelaïfi, ainsi qu’une partie de son vestiaire. Son contrat se termine en juin prochain et une prolongation semble écartée, à moins d’un énorme retournement de situation. En décembre dernier nous vous révélions en exclusivité la piste menant à Massimiliano Allegri, grand favori de Leonardo pour remplacer Tuchel. Une piste qui a depuis été confirmée par plusieurs médias et qui semble bien être la plus chaude, pour le PSG.

Entre Manchester et Paris, Allegri n'a pas encore choisi