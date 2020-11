Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Doha, on a tranché pour Tuchel !

Publié le 6 novembre 2020 à 17h30 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain semblent avoir pris une décision forte, concernant l’avenir de Thomas Tuchel.

En fin de contrat, Thomas Tuchel semble plus en danger que jamais au Paris Saint-Germain. Il a beau être celui qui a enfin emmené le PSG en finale de la Ligue des Champions la saison dernière, l’Allemand a un avenir des plus flous... et ce n’est pas sa relation avec Leonardo qui va arranger les choses ! D’après les informations de RMC Sport , les relations entre les deux hommes forts du PSG seraient tout simplement glaciale. Leonardo n’a pas digéré les critiques du mercato et Tuchel semble bien décidé à avoir le dessus, comme le montre notamment le cas Danilo Pereira/Marquinhos. Ce choix semble être un véritable pied de nez du coach du PSG à son directeur sportif, qui a déjà prête une solution pour le remplacer ! Nous vous révélions en effet en décembre dernier que Leonardo a noué des premiers contacts avec Massimiliano Allegri, une piste qui se confirme au fil des semaines, du côté du Paris Saint-Germain.

Tuchel gardé au moins jusqu’à la fin de son contrat ?

A Doha on ne semble pas encore d’accord avec Leonardo concernant le successeur de Thomas Tuchel, avec notamment Thiago Motta en avantage sur Massimiliano Allegri. Pourtant, les propriétaires auraient déjà pris une décision forte pour l’avenir du coach du Paris Saint-Germain. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , du côté du Qatar on aurait décidé de laisser partir Tuchel... mais seulement à la fin de son contrat, en juin prochain ! Cela s’expliquerait notamment par la crise économique actuelle, qui frappe le PSG comme tous les grands clubs européens.

Tuchel très agacé au sujet de son avenir