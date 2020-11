Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Blanc, Pochettino... Leonardo a tranché !

Publié le 6 novembre 2020 à 16h45 par H.G. mis à jour le 6 novembre 2020 à 16h46

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel au PSG s'écrirait en pointillés, Massimiliano Allegri serait toujours la priorité de Leonardo pour remplacer l’Allemand. Cependant, le technicien italien serait loin d’être le seul choix du club de la capitale.

Après la défaite du PSG contre le RB Leipzig en Ligue des Champions cette semaine (2-1), l’avenir de Thomas Tuchel semble plus que jamais incertain. Et pour cause, alors que Leonardo n’aurait jamais été vraiment un grand fan du technicien allemand, la mauvaise passe traversée par Paris actuellement pourrait lui permettre d’obtenir le feu-vert de Doha pour se séparer de l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund. L’Italo-brésilien a fait son choix de longue de longue date pour le remplacer, à savoir nommer Massimiliano Allegri comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Cela étant, si l’ancien technicien de la Juventus est la piste prioritaire du directeur sportif du PSG, il ne serait pas non plus son seul et unique choix.

Laurent Blanc et Mauricio Pochettino ciblés, mais…