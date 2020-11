Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est bien en danger pour cet entraîneur !

Publié le 6 novembre 2020 à 16h15 par Th.B. mis à jour le 6 novembre 2020 à 16h16

Alors que Thomas Tuchel pourrait à tout moment être remercié, Leonardo songerait à Mauricio Pochettino. Néanmoins, le technicien argentin serait susceptible de faire faux bond au PSG.

Le PSG pourrait remercier Thomas Tuchel au cours de la trêve internationale, la rencontre face au Stade Rennais samedi étant devenue un véritable test pour l’entraîneur allemand qui dispose d’un contrat jusqu’en juin prochain. Quand bien même il serait susceptible de rester pour une durée plus importante, voire jusqu’à la fin de son bail avec le PSG, Thomas Tuchel n’est pas à l’abri d’un licenciement. Et pour lui succéder, Leonardo aurait activé plusieurs pistes dont celles menant à Thiago Motta et à Mauricio Pochettino comme L’Équipe l’assure ce vendredi bien que Massimiliano Allegri fait l’objet d’une véritable obsession de la part de Leonardo toujours d’après le quotidien sportif. Néanmoins, la piste menant à Pochettino pourrait bien être compromise.

Pochettino et Manchester United, une réelle possibilité