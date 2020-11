Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette piste de Longoria revient sur son été agité !

Publié le 6 novembre 2020 à 19h15 par D.M.

Courtisé par l’OM et d'autres clubs durant l’été, Boulaye Dia est finalement resté à Reims. Un mercato mouvementé sur lequel est revenu le principal intéressé.

A la recherche d’une doublure à Dario Benedetto durant le dernier mercato estival, Pablo Longoria avait activé plusieurs pistes. Les noms de José Juan Macias (CD Guadalajara), Darwin Nunez (Benfica), Luis Suarez (Watford), mais aussi Boulaye Dia ont été évoqués du côté de l’OM. Dans le cas de l’attaquant du Stade de Reims, la formation phocéenne s’était renseignée sur sa situation, mais n’a formulé aucune offre selon nos informations exclusives du 7 octobre dernier. Le club phocéen n’était d'ailleurs pas le seul à s’être positionné sur ce dossier. Comme annoncé par le 10 Sport, l’OGC Nice et Brighton ont également tenté de recruter l’avant-centre rémois.

« Brighton ? Il y a eu des discussions mais cela ne va pas plus loin »