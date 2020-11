Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prépare déjà sa sortie !

Publié le 6 novembre 2020 à 20h30 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain, Thomas Tuchel semble prêt à rebondir ailleurs.

Rien ne va plus entre Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain. Le technicien de 47 ans semble en effet plus que menacé que jamais. La relation avec Leonardo s’est encore plus fragilisée ces dernières semaines et les résultats décevant du PSG en ce début de saison pèsent forcément très lourd dans la balance. Mais Tuchel semble surtout arrivé au bout, à Paris. Le message ne semble plus passer avec ses cadres, comme Neymar et Kylian Mbappé, sans oublier un Marquinhos qui ne semble toujours pas se faire à son poste de milieu central. La gestion de Mauro Icardi acheté tout de même 50M€ pose également question et la question d’un départ de Tuchel se fait de plus en plus sentir.

Après l’Allemagne et la France, direction l’Angleterre ?

L’ancien coach du Borussia Dortmund et de Mayence, ne devrait pas se laisser surprendre. Nous vous expliquions le 26 octobre dernier que Thomas Tuchel sent le vent tourner au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, il a lui-même expliqué que le fait de ne pas encore avoir reçu d'offre de prolongation ne laisse que très peu de place au doute. Ainsi, il aurait déjà commencé à essayer de trouver un point de chute ! C’est notamment le cas en Angleterre, où selon nos informations Tuchel aurait plusieurs touches. L’identité des clubs n’a pas encore filtré, mais ces informations sont confirmées ce vendredi par La Gazzetta dello Sport ! Le quotidien explique en effet que le coach du PSG aurait eu des contacts avec plusieurs clubs de Premier League. Cela rejoint également les informations de L’Équipe de ce vendredi, ce qui montre donc qu’un départ semble désormais inévitable, pour Tuchel.

A Doha on ne souhaite pas se précipiter pour Tuchel