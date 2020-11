Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à un vrai casse-tête pour l’après-Tuchel ?

Publié le 6 novembre 2020 à 18h30 par Th.B.

Le PSG se trouve dans une situation spéciale concernant la question de l’entraîneur. En effet, Thomas Tuchel aurait toujours la cote à Doha, mais la donne pourrait rapidement changer si les résultats continuaient à ne pas être au rendez-vous. Pour la question de sa succession, Leonardo aurait activé plusieurs pistes. Tour d’horizon.

Le temps de Thomas Tuchel au PSG est compté. C’est du moins ce que les résultats du champion de France en ce début de saison laissent entendre. Avec 2 défaites lors des 3 premiers matchs de la phase de poule de la Ligue des champions, le PSG a réalisé le pire démarrage de l’ère QSI dans la plus grande des compétitions de clubs. Malgré la finale de C1 et les quatre trophées remportés par Tuchel lors de l’exercice précédant, l’entraîneur allemand ne semble pas convaincre. Selon L’Équipe , la réception du Stade Rennais de samedi pourrait bien être un tournant de l’aventure parisienne du coach si cette rencontre se soldait par une défaite. De quoi permettre à Leonardo, qui ne semble clairement pas avoir une relation idyllique avec son coach, de se pencher sur son éventuel remplaçant. Les noms se succèdent en coulisse. Selon Paris Fans , Massimiliano Allegri serait la grande priorité du directeur sportif du PSG. Si cette opération ne venait pas à se réaliser, Leonardo aurait des alternatives à disposition, mais rien ne sera facile.

Allegri favori, mais la liste est fournie

Ces dernières heures, Paris Fans a expliqué que Massimiliano Allegri ne serait pas l’unique option prise en considération par Leonardo pour la succession de Thomas Tuchel. En effet, deux anciens du PSG plairaient aux décideurs du côté de Doha, à savoir Mauricio Pochettino et Laurent Blanc. Néanmoins, l’une des deux options ne serait envisagée si et seulement si la piste Allegri ne venait pas à se concrétiser. Pour L’Équipe , outre Pochettino, qui a le mérite d’être sans club, Thiago Motta serait lui aussi un candidat apprécié, néanmoins, le manque d’expérience de l’ex-milieu de terrain du PSG pourrait lui desservir. Concernant, Mauricio Pochettino, l’ancien manager de Tottenham est un dossier quelque peu complexe qui va demander de l’ingéniosité à Leonardo et sans doute, un bras de fer avec… Manchester United !

Le flou autour du dossier Pochettino