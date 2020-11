Foot - PSG

PSG - Polémique : Une cassure avec le vestiaire ? La réponse de Tuchel !

Publié le 6 novembre 2020 à 18h15 par A.C.

Thomas Tuchel, coach du Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de la relation avec ses joueurs.

Que se passe-t-il avec Thomas Tuchel ? La position du coach du Paris Saint-Germain semble se fragiliser au fil des semaines. Nous vous parlons des tensions avec Leonardo sur le10sport.com depuis plusieurs mois déjà, mais désormais Tuchel semble également avoir perdu la confiance de certains de ses joueurs. Cela est notamment dû à la gestion hasardeuse de Marquinhos et de Danilo Pereira, qui ne semble vraiment pas avoir été comprise par tout le monde. D’ailleurs, Parisfans nous apprend ce vendredi que les cadres du vestiaire comme Neymar et Kylian Mbappé auraient déjà donné leur aval pour l’arrivée d’un autre entraineur au PSG avec Massimiliano Allegri, une piste que nous vous révélions en exclusivité en décembre dernier.

« Est-ce que les joueurs sont réceptifs ? Oui, je n'ai aucun doute »