PSG - Malaise : Danilo Pereira commence déjà à s'agacer !

Publié le 6 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Utilisé en défense centrale depuis quelques matches, Danilo Pereira tient à rappeler qu'il est avant tout un milieu de terrain.

Lorsque Danilo Pereira a signé au PSG, tout le monde pensait que Leonardo avait enfin trouvé la sentinelle que le club de la capitale attend depuis plusieurs saisons et le départ de Thiago Motta en 2018. Et pourtant Thomas Tuchel en a décidé autrement. En effet, le technicien allemand a fait le choix de positionner l'international portugais en défense centrale afin d'avoir Marquinhos dans le cœur du jeu. Un choix qui peine à porter ses fruits et après la défaite sur la pelouse du RB Leipzig, Danilo Pereira a fait le point sur sa situation.

«Moi, je suis milieu de terrain»