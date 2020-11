Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse révélation de Dani Alves sur son transfert !

Publié le 6 novembre 2020 à 12h45 par La rédaction

Dani Alves, le latéral star du Brésil, est revenu sur son transfert au PSG à l’été 2017. Après de nombreuses années à Barcelone, un facteur avait été déterminant dans son choix final.

Entre juillet 2017 et juin 2019, il aura fait les beaux jours du PSG. Dani Alves (39 ans) a tout gagné dans sa carrière. Il est notamment double vainqueur de la Copa America (2007 et 2019) et double vainqueur de la Ligue des Champions (2011 et 2015). Avant de débarquer en France, le latéral droit brésilien avait joué à Barcelone de 2008 à 2016, côtoyant des stars comme Lionel Messi ou Neymar. Parti à la Juventus en 2016, Dani Alves n’avait pas oublié ses anciennes amitiés catalanes au moment de choisir son nouveau club.

« J'ai choisi Paris parce que Neymar m'a appelé »