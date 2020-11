Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est toujours réclamé au FC Barcelone !

Publié le 7 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Ancien partenaire de Neymar au FC Barcelone ainsi qu’au PSG, Daniel Alves affiche un souhait fort pour l’avenir du numéro 10 brésilien et espère le voir retourner un jour en Catalogne.

Recruté par le PSG pour la somme historique de 222M€ à l’été 2017, Neymar était rejoint quelques semaines plus tard par son compère Dani Alves, qu’il côtoyait en sélection brésilienne ainsi qu’au FC Barcelone. Ensuite, l’histoire du. numéro 10 avec le club parisien a connu des hauts et des bas, au point que Neymar ait envisagé de claquer la porte du PSG pour retourner au Barça à l’été 2019. Et dans un entretien accordé à RAC1 vendredi, Alves a affiché un souhait fort pour l’avenir de la star du PSG.

« J’aimerais bien qu’il revienne à Barcelone »