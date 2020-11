Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Pierre Ménès valide enfin ce dossier à 20M€ !

Publié le 7 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Auteur d’un triplé retentissant jeudi soir avec le LOSC face au Milan AC Yusuf Yazici a enfin justifié les 20M€ investis sur lui en 2019 selon Pierre Ménès.

Même si le LOSC ne partait pas forcément favori avant d’aller défier le Milan AC jeudi soir en Europa League, les hommes de Christophe Galtier ont fait sensation. Au cœur d’une semaine qui a été noire pour les clubs français en coupe d’Europe avec les défaites de l’OM, du PSG et de Rennes en Ligue des Champions, le LOSC a cartonné à San Siro (3-0) grâce à un triplé de Yusuf Yazici. Et la performance du milieu offensif turc a impressionné Pierre Ménès.

« On se demandait pourquoi il avait été acheté 20M€ »