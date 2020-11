Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier pourrait boucler un départ à 40M€ !

Publié le 7 novembre 2020 à 0h15 par A.D.

Alors qu'il renait de ses cendres au LOSC, Renato Sanches pourrait avoir la cote en Italie. En cas de départ du milieu de terrain portugais, Christophe Galtier pourrait empocher au moins 40M€.

En grande difficulté au Bayern, puis à Swansea, Renato Sanches a posé ses valises au LOSC pour se relancer à l'été 2019. A Lille depuis un peu plus d'un an, l'international portugais a retrouvé des couleurs chez les Dogues . Malgré tout, il pourrait ne pas faire long feu au LOSC. Alors qu'il pourrait intéresser des clubs plus prestigieux, Renato Sanches a avoué qu'il était dans l'incertitude quant à son avenir. « Je ne sais pas si les grands clubs vont venir me chercher mais je sais que je suis meilleur maintenant et c’est ce qui compte. Je ne sais pas si je serai lillois la saison prochaine. Je sais que je suis heureux ici, je me sens bien au LOSC et je suis encore sous contrat pour trois ans. Mais je ne sais pas ce qui peut se passer dans trois mois ou un an donc on verra ce que le futur me réserve » , a-t-il reconnu il y a plusieurs jours en conférence de presse. Si la prochaine destination de Renato Sanches reste inconnue, la Serie A serait une piste concrète pour lui.

Un transfert à 40M€ pour Renato Sanches ?