Mercato - Real Madrid : Une vente au rabais pour Pogba ?

Publié le 7 novembre 2020 à 1h00 par Th.B.

Plus désiré à Manchester United, Paul Pogba devrait prendre la porte à la fin de la saison. Le Real Madrid pourrait s’attacher ses services pour 60M€.

Sous l’impulsion de Zinedine Zidane, le Real Madrid a longtemps été intéressé par un éventuel transfert de Paul Pogba, et particulièrement lors du mercato estival de 2019, soit quelques mois après le retour de Zidane sur le banc merengue. Néanmoins, cette opération ne s’est pas concrétisée et le champion du monde tricolore se rapproche de la fin de son aventure avec Manchester United. Certes, les Red Devils auraient activé la clause dans son contrat, permettant aux dirigeants de le conserver pour une année supplémentaire, à savoir juin 2022. Cependant, ce serait pour mieux le vendre et de ne pas le laisser filer gratuitement à la fin de la saison.

60M€ pour Pogba