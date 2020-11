Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce joueur de Ligue revient sur son arrivée râtée...

Publié le 7 novembre 2020 à 0h45 par H.G.

Alors qu’il évolue sous les couleurs du Stade de Reims, Boulaye Dia a expliqué qu’il aurait pu rejoindre l’ASSE dans sa jeunesse. Seulement voilà, cela ne s’est jamais réalisé, et ce à cause d’une raison pour le moins atypique.

Arrivé au Stade de Reims en 2018, Boulaye Dia réalise un début de saison très intéressant avec les pensionnaires du Stade Auguste-Delaune. Et pour cause, l’attaquant de 23 ans a été l’auteur de 6 buts en 7 rencontres de Ligue disputées. Cependant, l’histoire aurait pu être totalement différente pour Franco-sénégalais. En effet, dans sa jeunesse, Boulaye Dia aurait pu rejoindre l’ASSE. Toutefois, le natif d’Oyonnax n’a pas rejoint les Verts à cause d’une raison toute simple : une panne de voiture alors qu’il se rendait à un essai avec son père. C’est du moins ce qu’il a révélé à l’oaccion d’un entretien accordé à getfootballnewsfrance .

« Au péage, la voiture est tombée en panne »