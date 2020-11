Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sous le charme d'une nouvelle pépite de Ligue 1 ?

Publié le 7 novembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, le Real Madrid brigue les grandes promesses du football mondial pour son attaque. Mais Zinédine Zidane suivrait aussi un jeune de Ligue 1.

L'attaque du Real Madrid devrait être différente la saison prochaine. Alors que Borja Mayoral a été prêté et que Luka Jovic ne s'impose pas, les Merengue sont à la recherche d'un nouveau numéro 9. Si Karim Benzema satisfait amplement Zinédine Zidane, la concurrence pourrait se renforcer. Et au sein de la Casa Blanca on viserait du lourd. Après un été axé sur le dégraissage, les Merengue devraient lancer des grandes manœuvres en fin de saison. Ainsi, Erling Haaland et Kylian Mbappé seraient les dossiers prioritaires du Real Madrid.

Jérémy Doku sur les tablettes du Real Madrid