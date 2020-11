Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture cet hiver pour ce gros coup de Leonardo ?

Publié le 7 novembre 2020 à 1h45 par Th.B.

David Alaba semble être bien parti pour quitter le Bayern Munich à la fin de la saison. Et alors qu’une offensive du Real Madrid, grand rival du PSG dans cette opération, serait probable, l’Autrichien ne verrait pas d’un bon oeil cette possibilité.

Le FC Barcelone, la Juventus, Manchester City et surtout le Real Madrid figureraient dans la course à la signature de David Alaba. Une opération qui a pris un tout autre tournant dimanche dernier via la déclaration de Herbert Hainer. Le président du Bayern Munich a publiquement expliqué que l’offre pour prolonger le contrat d’Alaba, qui court jusqu’en juin prochain, avait été retirée. Depuis, le PSG dispose donc d’une ouverture, mais le Real Madrid préparerait un assaut pour Alaba selon As , qui n’a pas spécifié s’il était prévu pour cet hiver ou l’été prochain. Cependant, tout mouvement pour un transfert lors du mercato hivernal serait purement inutile.

Pas de départ en janvier pour Alaba