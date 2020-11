Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Isco au coeur d'un deal inattendu ?

Publié le 7 novembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Décevant en ce début de saison, Isco serait sur le départ du Real Madrid. Alors que l’Espagnol est courtisé en Angleterre, par Everton notamment, il pourrait servir de monnaie d’échange dans une opération ambitieuse avec le Milan AC.

La situation d’Isco semble s’être dégradée à toute vitesse au Real Madrid. Élément clé dans la rotation de Zinédine Zidane, l’Espagnol a multiplié les apparitions décevantes depuis le début de la saison, à tel point que l’entraîneur français ne serait désormais plus opposé à son départ. Le joueur lui-même serait disposé à faire ses valises, dans l’optique de retrouver du temps de jeu avant l’Euro. Très vite de nombreux prétendants se sont manifestés, avec en pôle Carlo Ancelotti et Everton, qui pourraient récupérer le joueur de 28 ans dès janvier.

Isco plutôt vers la Serie A ?