Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette vente qui se précise de jour en jour...

Publié le 6 novembre 2020 à 1h30 par A.C.

Prêté par le Real Madrid au Milan AC lors du dernier mercato estival, Brahim Diaz pourrait bien poser définitivement ses valises dans le nord de l’Italie.

Lorsqu’il est arrivé, en provenance de Manchester City, beaucoup fondaient d’énormes espoirs en Brahim Diaz. Finalement, l’international espagnol n’aura pas fait long feu au Real Madrid. Peu utilisé sous Zinedine Zidane, il a trouvé une porte de sortie cet été, avec un prêt au Milan AC. Un choix qui semble vraiment payer. En Italie, Diaz s’épanouit et est une des belles surprises des Rossoneri , leaders de la Serie A. Au sein du club lombard on ne tarit plus d’éloges au son sujet et certaines assurent que le Milan AC souhaiterait définitivement s’attacher les services de Brahim Diaz, dès le mercato hivernal.

Maldini veut garder Diaz au Milan AC