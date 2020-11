Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le petit nouveau de Deschamps a déjà tapé dans l'œil de Zidane !

Publié le 5 novembre 2020 à 21h00 par A.M.

Convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps, Marcus Thuram est récompensé de son excellent début de saison en Bundesliga. Et le sélectionneur des Bleus n'est pas le seul à suivre de près l'évolution de l'ancien Guingampais.

Auteur d'un début de carrière remarqué à Sochaux et surtout à Guingamp par la suite en Ligue 1, Marcus Thuram explose cette saison en Bundesliga. Un an après avoir rejoint le Borussia Mönchengladbach, l'attaquant de 23 ans se révèle aux yeux du grand public depuis le début de la saison. Son doublé contre le Real Madrid en Ligue des Champions (2-2) a marqué les esprits au point que Didier Deschamps ait décidé de le convoquer en équipe de France pour la première fois de sa carrière. Mais sur la scène européenne, Marcus Thuram est également très suivi.

L'Europe s'arrache Marcus Thuram