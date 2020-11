Foot - Mercato

Mercato : Marcus Thuram a la cote en Italie !

Publié le 4 novembre 2020 à 20h50 par La rédaction

À 23 ans, Marcus Thuram affiche une belle progression à Mönchengladbach. Éclatant en Ligue des Champions, le fils de Lilian susciterait les convoitises de certains, en Serie A notamment.