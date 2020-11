Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Critiques, licenciement… Tuchel lâche une énorme confidence !

Publié le 7 novembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il se trouve plus que jamais en situation délicate pour son avenir au PSG, Thomas Tuchel a confié vendredi que l’après-élimination en Ligue des Champions contre Manchester United avait été sa pire période en tant qu’entraîneur.

Entre son contrat qui prendra fin à l’issue de la saison, ses rapports pour le moins distants avec Leonardo et ses récents résultats en Ligue des Champions, Thomas Tuchel paraît plus que jamais sur la sellette au PSG. Un possible départ de l’entraîneur allemand ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, et une fois encore, Tuchel doit faire face aux critiques. L’entraîneur du PSG, interrogé vendredi en conférence de presse, a d’ailleurs expliqué que cette période délicate était loin d’être la seule depuis qu’il était au club.

« Manchester, la période la plus difficile de ma vie d’entraîneur »