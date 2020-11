Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Motta prêt à un incroyable effort pour faire son retour !

Publié le 6 novembre 2020 à 17h15 par A.M.

Régulièrement cité parmi les prétendants à la succession de Thomas Tuchel, Thiago Motta semble bel et bien prêt à tout pour revenir au PSG.

Joueur du PSG entre janvier 2012 et 2018, Thiago Motta a clairement marqué de son empreinte l'ère QSI. Et alors qu'il a brillamment passé ses diplômes d'entraineur, l'Italo-Brésilien n'a jamais caché sa volonté de revenir à Paris. « Bien sûr, c’est mon objectif. C’est quelque chose qui me donne beaucoup d’énergie pour continuer. La différence, c’est que moi je le dis par rapport aux autres qui en ont envie et qui ne le disent pas, et c’est respectable. Mais moi je ne vois pas pourquoi je le cacherais. Je respecte les supporters, l’entraîneur actuel, le club, mais j’ai toujours dit que mon rêve était d’entraîner un jour le PSG, où est le mal de dire ça ? », confiait-il l'année dernière.

Motta est même prêt à revenir en tant qu'adjoint