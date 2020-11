Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il remplacer Tuchel pendant la trêve internationale ?

Publié le 10 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Suite aux mauvais résultats du PSG en Ligue des champions, Thomas Tuchel se retrouve dans une position délicate. Alors que les clubs sont à l'arrêt avec cette nouvelle trêve internationale, le club de la capitale doit-il en profiter pour remplacer l'Allemand ?

En froid avec Leonardo, Thomas Tuchel est en difficulté au PSG, et les dernières contreperformances parisiennes en Ligue des champions n'ont rien arrangé. L'Allemand est sous contrat jusqu'en juin 2021 et ne devrait pas être conservé à l'issue de la saison. Un départ prématuré n'est d'ailleurs pas à exclure, et le prochain match du club de la capitale en Coupe d'Europe face à Leipzig apparaît comme un vrai test pour Tuchel. Pourtant, le moment ne sera peut-être pas le plus propice pour un changement d'entraîneur, et cette trêve internationale a de quoi faire réfléchir les dirigeants du PSG.

Le moment idéal pour se séparer de Tuchel ?