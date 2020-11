Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux menaces colossales se confirment pour Mbappé !

Publié le 10 novembre 2020 à 19h15 par B.C.

Malgré des discussions pour sa prolongation, l'avenir de Kylian Mbappé reste très incertain. Le Real Madrid et Liverpool se prépareraient d'ailleurs à passer à l'action dès l'été prochain si l'international français ne prolonge pas avec le PSG d'ici là.

Alors que le PSG souffre de la crise du coronavirus, Leonardo doit gérer plusieurs dossiers épineux. Si Neymar se voit rester dans la capitale à condition que l'offre parisienne lui convienne, comme indiqué par le 10 Sport, Kylian Mbappé semble bien plus hésitant pour son avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, le champion du monde tricolore apparaît comme la grande priorité du Real Madrid pour l'été prochain. Interrogé sur le sujet ce mardi à l'occasion d'un live organisé par le club parisien, Leonardo ne s'avoue toutefois pas vaincu pour son crack : « Il y a beaucoup de communication. Et dans les équipes espagnoles, il y a beaucoup de politiques, d'effets d'annonces. Nous, on parle directement avec Kylian, c'est ça la vérité de la négo. La vérité, c'est que le PSG est dans un moment compliqué, mais ce sera l'équipe des cinq prochaines années qui sera dans le coup. » Néanmoins, la tâche s'annonce malgré tout très compliquée pour le PSG.

Le Real et Liverpool ne lâchent pas Mbappé