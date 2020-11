Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers une évolution des dossiers Mbappe et Pogba ?

Publié le 10 novembre 2020 à 19h00 par La rédaction

Alors que la position de Zidane sur le banc de touche du Real apparaît bien fragilisée, un départ du technicien français peut-elle modifier la donne sur les dossiers Mbappe et Pogba ? Réponse.

Les médias espagnols, et notamment le quotidien Marca, affirment ces dernières heures que la situation de Zidane au Real Madrid est d’autant plus fragilisée qu’au sein du vestiaire, certains choix de l’entraîneur français ne feraient pas l’unanimité. A l’heure où l’on affirme en Espagne depuis plusieurs semaines que le président Florentino Pérez serait de nouveau en réflexion sur un changement d’entraîneur, avec l’objectif Mauricio Pochettino en tête, la position du technicien français paraît incertaine.

Situation différente

Son départ serait-il susceptible de modifier la donne sur deux dossiers ouverts par le Real, à savoir Kylian Mbappe et Paul Pogba ? Pour l’attaquant parisien, cela ne sera sans doute pas le cas. D’une part, Florentino Pérez est lui aussi très décidé à recruter Kylian Mbappe, dont il veut faire la tête d’affiche de son projet pour la prochaine décennie. Quant à Kylian Mbappe, son souhait de signer au Real Madrid semble bel et bien acté, et quand bien même la perspective d’être coaché par Zidane le séduit, un éventuel départ du technicien français ne devrait pas remettre en cause son objectif. En revanche, pour Paul Pogba, un départ de Zidane signifierait la fin de l’ouverture avec le Real, sachant que c’est surtout l’entraîneur tricolore qui pèse pour la venue du milieu de terrain de MU.