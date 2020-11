Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est passé à côté d'une grosse opportunité avec Mitroglou !

Publié le 10 novembre 2020 à 18h45 par A.M.

De retour à l'OM cet été après deux prêts infructueux, Kostas Mirtoglou a été poussé au départ par André Villas-Boas. En vain. Le Celta Vigo aurait même recalé l'attaquant grec.

Le cas Mitroglou devient problématique à l'Olympique de Marseille et plus aucune issue ne semble possible. Prêté successivement à Galatasaray pendant 6 mois puis au PSV Eindhoven la saison dernière, le Grec n'a jamais convaincu et a fait son retour à l'OM cet été. Et bien que le club phocéen n'ait pas recruté d'avant-centre, André Villas-Boas a rapidement assuré qu'il ne comptait plus sur Kostas Mitroglou. Même les prestations décevantes de Dario Benedetto n'ont rien changé à la situation. Le technicien portugais ne compte toujours pas sur l'ancien buteur de Benfica dont le contrat prend fin en juin prochain.

Le Celta a recalé Mitroglou