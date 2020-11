Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ se précise pour cet hiver !

Publié le 10 novembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Loin des plans de Ronald Koeman au FC Barcelone, Junior Firpo est annoncé sur le départ en janvier. Si la majorité des prétendants se trouvent en Serie A, l’Inter Milan serait le club le plus proche de boucler l’opération.

Pour boucler les arrivées tant souhaitées par Ronald Koeman, le FC Barcelone est encore dans l'obligation de vendre ! Les Blaugrana voudraient enregistrer les renforts de Memphis Depay et Eric Garcia dès cet hiver, mais faute de moyens, ces deux opérations pourraient ne pas voir le jour avant l’été prochain. C’est pourquoi il est encore question d’éventuels départs lors de la prochaine vitrine, et hormis Ousmane Dembélé, Junior Firpo est également poussé vers la sortie. L’Espagnol, arrivé en 2019 en provenance du Betis Séville, n’est que très peu utilisé par l’entraîneur néerlandais.

L’Inter Milan en avance sur le dossier Firpo