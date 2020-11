Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un clash avec Messi ? La réponse du clan Griezmann !

Publié le 10 novembre 2020 à 11h00 par A.M.

Ancien conseiller d'Antoine Griezmann, Eric Olhats s'est prononcé sur le futur de l'attaquant français et assure qu'il n'ira pas au clash et qu'il fera tout pour redresser la barre au Barça.

Recruté pour 120M€ en provenance de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann n'a toutefois jamais réellement réussi à s'imposer au Barça. Après une saison poussive, l'international français était attendu au tournant pour son deuxième exercice en Catalogne, mais force est de constater, que cela ne va pas mieux. Que ce soit avec Ernesto Valverde, Quique Setién ou encore Ronald Koeman, Antoine Griezmann ne trouve pas sa place aux côtés de Lionel Messi. Mais Eric Olhats, son ancien conseiller, assure qu'Antoine Griezmann n'est pas du genre à renoncer.

«Il ne rentrera jamais en conflit ouvert avec qui que ce soit»