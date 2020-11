Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet avertissement très clair sur l’avenir de Villas-Boas !

Publié le 10 novembre 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir d’André Villas-Boas sur le banc de l’OM fait couler beaucoup d’encre, l’un des anciens collaborateurs de l’entraîneur portugais à Chelsea explique qu’il pourrait décider de claquer la porte si on ne le laisse pas travailler sereinement.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, André Villas-Boas s’inscrira-t-il sur le long terme au sein du projet McCourt ? Ou finira-t-il par être lassé par toute la pression autour du poste, et l’impatience des supporters ? En attendant d’être fixé sur le sort de l’entraîneur portugais, Christophe Lollichon se confie sur son tempérament. Ancien adjoint Villas-Boas à Chelsea, il explique dans les colonnes du Phocéen que tout ce contexte autour de l’OM pourrait finir par le lasser et lui faire claquer la porte.

« Il est tout à fait capable d’arrêter sans rien demander »