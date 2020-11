Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas pourrait ne pas tout perdre avec le départ de Thauvin…

Publié le 10 novembre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que Florian Thauvin se rapprocherait un peu plus d’un départ, l’OM pourrait toutefois ne pas rester les mains vides suite à la perte de son champion du monde. Explications.

Florian Thauvin est donc resté à l’OM lors du dernier mercato, mais étant dans sa dernière année de contrat, le champion du monde pourrait être libre en juin prochain ou bien être transféré dès le mois de janvier et le mercato hivernal. D’ailleurs, un départ est de plus en plus évoqué pour l’international français qui pourrait prochainement entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Et pour Thauvin, cela pourrait se faire du côté du Milan AC, très intéressé par son profil. Pour l’OM, cette perte de l’attaquant français sera bien évidemment importante, mais sur la Canebière, on pourrait avoir de quoi rapidement se relancer.

Thauvin au coeur d’un échange ?

D’ici quelques semaines, Florian Thauvin pourrait donc s’envoler pour le Milan AC, où on réfléchirait à la meilleure solution pour trouver un accord avec l’OM. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le club lombard envisagerait notamment d’inclure un joueur dans la balance : Samuel Castillejo. Dans ce scénario, les Phocéens n’auraient alors rien à débourser pour remplacer Thauvin puisque l’Espagnol pourrait rejoindre la Canebière.