Mercato - PSG : Le «nouveau Cavani» trouvé par Leonardo, mais…

Publié le 10 novembre 2020 à 4h30 par T.M.

Pour certains, Moise Kean marcherait déjà sur les traces d’Edinson Cavani. Malheureusement, le PSG ne pourra pas en profiter à l’avenir.

Avec les départs en fin de contrat d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG se devait de trouver un nouvel attaquant durant le dernier mercato. Une mission accomplie par Leonardo qui a trouvé son bonheur à Everton. Moise Kean a ainsi été prêté sans option d’achat et pour l’Italien, tout se passe très bien pour le moment. En effet, le joueur de Thomas Tuchel flambe actuellement, enchainant les buts. De quoi faire dire à Eric Rabesandratana que Kean pourrait bien être le prochain Edinson Cavani.

« Il est sur le chemin d’un Cavani… »